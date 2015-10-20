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5 أسرار منزلية متوارثة عن الجدات

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5 أسرار منزلية متوارثة عن الجدات 5 أسرار منزلية متوارثة عن الجدات

الثلاثاء 20-10-2015 17:51

يتردّد على مسامعنا، منذ طفولتنا، عادات منزلية ووصفات طبيعية متوارثة عن الجدّات، لتسهيل مهمّات التنظيف اليومي.
"سيدتي نت" يلقي الضوء على 6 أسرار متوارثة بين الأجيال، تفيد في تنظيف البيت:

1- الخل الأبيض في التنظيف
يدخل الخل الأبيض في الأعمال المنزلية المختلفة، علماً أنّ مزجه مع كمية قليلة من صودا الخبز يساهم في إزالة البقع الصعبة، أو يساعد استخدامه وحده في تنظيف الثلاجة وتلميع النوافذ.


2- النشاء لكيّ الملابس
لكيّ الملابس المجعّدة، ينصح بمزج نشاء الذرة مع الماء، ثمّ رشّه على الملابس قبل القيام بعملية الكيّ. يمكن استخدام النشاء أيضاً في تنظيف النوافذ والسجاد، وتلميع أثاث المنزل.

3- خلطة الليمون الحامض للتخلّص من الخدوش
للتخلّص من خدوش الخشب، لا بدّ من الاستعانة بخلطة الليمون الحامض الفعّالة، من خلال خلط ملعقتين من زيت الزيتون وعصير الليمون الحامض، ثمّ غمس جزء من قطعة القماش في هذا الخليط، قبل مسح مكان الخدش.

4- "النفتالين" للحفاظ على الملابس
يمكن تعليق أكياس صغيرة محتوية على قليل من "النفتالين" أو قطع الصابون للحفاظ على الملابس من العثة.

5- "البايكينج صودا" لتنظيف رخام المطبخ
لا بد من تنظيف وتلميع رخام المطبخ بمزج "الباكينج صودا" وقليل من الماء، من ثم استخدام قطعة قماش لإزالة البقع الصعبة الموجودة على الرخام.

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سيدتي