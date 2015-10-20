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استشهاد فلسطينى وإصابة 3 آخرين برصاص جيش الاحتلال شرق غزة

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استشهاد فلسطينى وإصابة 3 آخرين برصاص جيش الاحتلال شرق غزة استشهاد فلسطينى وإصابة 3 آخرين برصاص جيش الاحتلال شرق غزة

>استشهد شاب فلسطينى، وأصيب ثلاثة آخرين اليوم الثلاثاء برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى شرق قطاع غزة، وفق ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن شابا 27 عاما قتل جراء إصابته بعيار نارى فى الرأس خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلى شرق مخيم البريج للاجئين.

وأوضحت المصادر، أن 3 شبان آخرين أصيبوا برصاص الاحتلال الإسرائيلى خلال المواجهات ووصفت حالتهم بالمتوسطة.

وتجمع عشرات الشبان شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة ورشقوا الجنود الاحتلال الإسرائيلى المتمركزين خلف السياج الفاصل مع القطاع بالحجارة، فيما رد الجنود بإطلاق الرصاص الحى والمطاطى وقنابل الغاز المسيل للدموع.

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مصر 365