مسؤول يمنى :القوات السودانية التى وصلت عدن قتالية وليست أمنية

قال المتحدث باسم القوات الموالية للحكومة اليمنية العميد سمير الحاج على إن مهمة القوات السودانية التى وصلت عدن - السبت الماضى - قتالية وليست أمنية.

وأضاف الحاج ، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" اليوم /الثلاثاء/، أن القوات السودانية مدربة على خوض حروب جبلية، مشيرا إلى أنها ستشارك فى تحرير محافظتى تعز وإب.

>كما كشف الناطق باسم الجيش اليمنى عن ترتيبات لوصول دفعة أخرى من القوات السودانية قوامها 6 آلاف جندى إلى ميناء عدن خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أن نحو 400 جندى من الجيش السودانى مدعومين بآليات عسكرية وصلوا - السبت الماضى - إلى عدن للمشاركة فى عمليات التحالف العربي، الذى تقوده السعودية.

كانت دفعة أولى للقوات السودانية تقدر بنحو 300 جندي، قد وصلت - أمس أول الأحد - إلى ميناء الزيت فى مدنية عدن.

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