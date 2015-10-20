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مسؤول يمنى :القوات السودانية التى وصلت عدن قتالية وليست أمنية

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مسؤول يمنى :القوات السودانية التى وصلت عدن قتالية وليست أمنية مسؤول يمنى :القوات السودانية التى وصلت عدن قتالية وليست أمنية
قال المتحدث باسم القوات الموالية للحكومة اليمنية العميد سمير الحاج على إن مهمة القوات السودانية التى وصلت عدن - السبت الماضى - قتالية وليست أمنية.

وأضاف الحاج ، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" اليوم /الثلاثاء/، أن القوات السودانية مدربة على خوض حروب جبلية، مشيرا إلى أنها ستشارك فى تحرير محافظتى تعز وإب.
>كما كشف الناطق باسم الجيش اليمنى عن ترتيبات لوصول دفعة أخرى من القوات السودانية قوامها 6 آلاف جندى إلى ميناء عدن خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أن نحو 400 جندى من الجيش السودانى مدعومين بآليات عسكرية وصلوا - السبت الماضى - إلى عدن للمشاركة فى عمليات التحالف العربي، الذى تقوده .

كانت دفعة أولى للقوات السودانية تقدر بنحو 300 جندي، قد وصلت - أمس أول الأحد - إلى ميناء الزيت فى مدنية عدن.
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مصر 365

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