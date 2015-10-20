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برلمانية ليبية: سيتم تشكيل لجنة حوار جديدة خلال الجلسة القادمة

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برلمانية ليبية: سيتم تشكيل لجنة حوار جديدة خلال الجلسة القادمة برلمانية ليبية: سيتم تشكيل لجنة حوار جديدة خلال الجلسة القادمة
أكدت عضو مجلس النواب الليبى عائشة الطبلقي، إنه سيتم تشكيل لجنة جديدة للحوار الوطنى وحل اللجنة السابقة.

وقالت الطبلقى ،فى تصريح صحفى اليوم، إنه بعد مداولات مطولة دارت خلال جلسة أمس الإثنين توصل فيها المجلس إلى رفض قرار المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا “برناردينو ليون ” بشأن مجلس الأمن القومى والمجلس الاستشاري.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه تم خلال جلسة أمس،التأكيد على أن رئاسة تتكون من رئيس ونائبين والتمسك بالمسودة الرابعة الموقع عليها بالأحرف الأولى، بالإضافة إلى التأكيد على أن اختيار الوزارات من اختصاص رئاسة الحكومة.

يشار إلى أن مبعوث الأمم المتحدة “برناردينو ليون” قد أعلن فى الثامن من شهر أكتوبر الجارى أسماء رئاسة حكومة التوافق برئاسة فايز السراج.

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مصر 365

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