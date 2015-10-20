الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء انتفاضة القدس لـ49 منذ بداية أكتوبر

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب أحمد السرحى 27 عاما بمواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى شرق البريج بقطاع غزة، وباستشهاد الشاب السرحى يرتفع عدد الشهداء منذ بداية أكتوبر إلى 49 شهيداً منهم أسير قضى نتيجة الإهمال الطبى داخل مستشفى سوروكا.

وأضافت الصحة الفلسطينية، فى بيان صحفى، مساء الثلاثاء، أن 4 شبان أصيبوا خلال مواجهات مع الاحتلال شرق البريج وقرب حاجز إيرز، منهم 3 بالرصاص الحى فى الأقدام.

وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلى أعدم ظهر اليوم الثلاثاء شابا، لم تعرف هويته بعد، قرب مفرق "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم، فيما كانت قد أعدمت شابا صباح اليوم برصاصة فى مؤخرة رأسه ببلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل.

وأضاف الوزارة أن قوات الاحتلال المتمركزة قرب مفرق غوش عتصيون أطلقت الرصاص بشكل مباشر على شاب وأردته قتيلاً، فيما لم تقم بتسليم جثمانه، حتى كتابة الخبر، للإسعاف الفلسطينى.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى أعدمت الشاب عدى هاشم المسالمة (24 عاما)، فيما أكدت وزارة الصحة أن الشهيد المسالمة أعدم برصاصة أطلقت من مسافة قريبة جداً، اخترقت مؤخرة رأسه وخرجت من مقدمته، إضافة إلى عدد من الطلقات التى اخترقت قدميه.

وأشارت الوزارة أن من بين الشهداء 10 أطفال أصغرهم 16 شهراً، وأكبرهم 17 عاماً، 8 منهم فى الضفة الغربية واثنان فى قطاع غزة.

وبلغ عدد الشهداء فى الضفة الغربية وبما فيها القدس 33 شهيداً، وفى قطاع غزة 15 شهيداً، من بينهم أم وطفلتها الرضيعة، فيما استشهد شاب من منطقة حورة بالنقب، داخل أراضى الـ1948.

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