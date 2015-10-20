رئيس البرلمان الليبى: قرار رفض مسودة "ليون" تم اتخاذه بتوافق أغلبية النواب

قال رئيس مجلس النواب الليبى، المستشار عقيلة صالح عيسى، إن قرار مجلس البرلمان اتخذ بتوافق أغلبية أعضاء مجلس النواب، وينص على أن تتقيد بعثة الأمم المتحدة بليبيا بنصوص المسودة الرابعة فى اختيار رئيس الحكومة ونائبيه، وعدم اختيار رئيس مجلس الدولة الاستشارى ورئيس مجلس الأمن القومى ووزراء الحكومة من قبل البعثة والمتحاورين، حسب ما نصت عليه المسودة الرابعة والإعلان الدستورى.

وصرح المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى، فتحى عبد الكريم المريمى فى بيان صحفى، مساء الثلاثاء، بأن البرلمان لم يتم التطرق إلى الأسماء المقترحة للحكومة، كما تم حل لجنة الحوار وسوف يتم تكليف لجنة بديلة لها والمسودة الأخيرة والتى وصلت أخيرا لمجلس النواب الليبى سيتم إحالتها للجنة مختصة بالبرلمان، ومن ثم طرحها فى جلسة مجلس النواب كالمعتاد فى المسودات والمذكرات السابقة التى تم مناقشتها فيما سبق.

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