استشهاد فلسطينى برصاص الجيش الاسرائيلى عند الحدود مع قطاع غزة

استشهد فلسطينى برصاص الجيش الاسرائيلى الثلاثاء فى قطاع غزة على الحدود مع إسرائيل، بحسب ما اعلن مصدر طبى فلسطينى ، وقال المتحدث باسم وزارة الصحة فى غزة أشرف القدرة "استشهد أحمد السيرحى (27 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي" بعد اندلاع اشتباكات شرق القطاع قرب السياج الأمني، فى حين اصيب خمسة آخرون.

وأفاد صحافى فى وكالة فرانس برس من مكان الحادث أن نحو 200 شخص من الشبان والشابات رموا الحجارة باتجاه الجنود الإسرائيليين المتمركزين على الطرف الآخر من سياج فاصل، ورد الجنود بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطى قبل أن يطلقوا الرصاص الحى على المتظاهرين.

وأصدر الجيش الاسرائيلى بيانا قال فيه أن الجنود "اطلقوا النار على إرهابيين كانوا يعدون لارتكاب اعتداء فى جنوب قطاع غزة ضد القوات الإسرائيلية"، واعتبر البيان أن المسؤول عن الحادث "خلية ارهابية سبق وأطلقت النار مرارا باتجاه الجنود الاسرائيليين على طول الحدود مع غزة فى خرق للسيادة الاسرائيلية ما يعرض للخطر حياة المدنيين الإسرائيليين".

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