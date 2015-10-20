عميد معهد السكر: نسبة إصابة مرضى السكر بالفشل الكلوى فى تزايد والحل فى المتابعة

قال الدكتور هشام الحفناوى عميد المعهد القومى للسكر، إن نسب الإصابة بمرض السكر فى تزايد مستمر على مستوى العالم بما فيها مصر ، بسبب التغيرات فى العادات الغذائية، مثل الإفراط فى تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية، بالإضافة إلى العامل الوراثى والسمنة التى تعتبر مفتاح السر للإصابة بمرض السكر.

وأشار د. عميد معهد السكر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إلى أن مكافحة المرض لتقليل الإصابة يعتمد على العودة لتناول الغذاء الصحى والمتوازن وممارسة الرياضة حتى على الأقل رياضة المشى ثلاث مرات أسبوعيا والابتعاد عن تناول الأغذية الغنية بالدهون وغير الصحية.

وأكد د. هشام ضرورة عمل حملات توعية بالكشف المبكر لمرض ومضاعفات السكر وأهمية ضبط مستوى السكر بالدم حتى تقلل فرص الإصابة بالمرض ومضاعفاته.

وأوضح د. هشام خلال مشاركته فى مؤتمر الجمعية العربية للسكر والميتابوليزم المنعقد حاليا بالقاهرة، أنه لاحظ مؤخرا أن نسبة إصابة مريض السكر بالفشل الكلوى فى مصر فى تزايد بسبب مرض السكر نتيجة وجود أسباب مثل مع وجود استعداد جينى لتأثر الكلى بالسكر وعند استمرار عدم ضبط مستوى السكر والضغط والدهون كل ذلك يؤدى إلى إصابة مريض السكر بالفشل الكلوى.

أخيرا ينصح د. هشام، بأنه يجب على مريض السكر الاهتمام بالمتابعة الدورية بصفة مستمرة، لتجنب تعرضه لإصابة لمضاعفات المرض السكرى.