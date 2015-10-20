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دراسة تحذر: المانيكير يقضى على الخصوبة ويسبب السمنة

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دراسة تحذر: المانيكير يقضى على الخصوبة ويسبب السمنة دراسة تحذر: المانيكير يقضى على الخصوبة ويسبب السمنة
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة ديوك وفريق العامل البيئى الأمريكى (EWG)، حيث أفادت أن طلاء الأظافر "المانيكير" لا يكتفى بجعل الأظافر تتغنى بألوان الربيع، لكن به مادة كيميائية تسبب اختلالا فى هرمونات الغدد الصماء فى الجسم.

وأوضح الباحثون أن اختلال الغدد الصماء يسبب مشاكل فى الإنجاب والتنمية، وقد تسهم فى زيادة الوزن والسمنة.

ووجدت الدراسة أن النساء اللواتى رسمن أظافرهن بالمنتجات المروجة فى السوق من طلاء الأظافر التى تحتوى على فينيل ثنائى الفوسفات (TPHP) وثلاثى الفوسفات “DPHP”، دخلت أجسامهن هذه المادة الكيميائية بعد مرور 10 إلى 14 ساعة.

وخلال الدراسة التى شملت تحليل 10 أنواع من طلاء الأظافر، وجد الباحثون 8 أنواع منها تحتوى على مادة “TPHP” وهذا أمر خطير للغاية.

وأكد الباحثون عبر موقع "فوكس نيوز" الاخبارى الأمريكى، على أن هذا الأمر مقلق جدا، حيث إن طلاء الأظافر "المانيكير" الذى يجرى تسويقه للنساء والفتيات فى سن المراهقة يحتوى على مواد تسبب اختلال فى الغدد الصماء.
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