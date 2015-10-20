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بلاها أسانسير.. صعود السلالم بدلاً من استخدام المصعد يخفض كولسترول الدم

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بلاها أسانسير.. صعود السلالم بدلاً من استخدام المصعد يخفض كولسترول الدم بلاها أسانسير.. صعود السلالم بدلاً من استخدام المصعد يخفض كولسترول الدم
كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة جنيف السويسرية، عن أن صعود السلالم بدلاً من ركوب المصعد يساهم فى خفض مستويات الكولسترول المرتفع بالدم.

وشملت الدراسة 67 شخصًا، قاموا بالصعود على السلالم داخل مقر عملهم ولم يستخدموا المصعد إطلاقاً لمدة 3 شهور.

وكشفت النتائج عن أن الصعود على الدرج يساعد فى خفض أحد البروتينات التى تعرقل تخلص الكبد من الكولسترول، وهو ما يساهم فى خفض مستويات الكولسترول الضار "ldl" بالدم.

ولم يفسر الباحثون السبب وراء فاعلية الرياضة فى خفض الكولسترول، وأكدوا أن تلك تعد الدراسة الأولى من نوعها التى تثبت أن الرياضة وتغيير أسلوب الحياة يساهم فى خفض الكولسترول بالدم.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "European Journal of Clinical Investigation"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى العشرين من شهر أكتوبر الجارى.

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