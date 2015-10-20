ننشر النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب في الجيزة

أظهرت مؤشرات نتائج انتخابات مجلس النواب بمحافظة الجيزة، والتى تضم 16 دائرة عن اكتساح قائمة فى حب مصر فى كل الدوائر لتؤكد حسمها الجولة الأولى من المرحلة الأولى، دون الدخول فى إعادة مع أى قائمة القوائم الثلاث التى تنافسها وهى قوائم “نداء مصر”، ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، كتلة الصحوة الوطنية والمستقلة”، مع التأكيد على تفوق قائمة فى حب مصر فى كل محافظات الصعيد التى تمثل دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد. فيما كشفت نتائح الحصر العددى التى أعلنتها اللجان العامة فى محافظة الجيزة عن خوض 66 مرشح جولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات والمقرر إجرائها يومى 27 و28 من شهر أكتوبر الجارى، على المقاعد الفردية فى 16 دائرة هى (الجيزة، أبو النمرس والحوةامدية، البدرشين، العياط، الصف، أطفيح، بولاق الدكرور، العمرانية، الطالبية، إمبابة، العجوزة، الأهرام، كرداسة، 6 أكتوبر، أوسيم، منشأة القناطر).