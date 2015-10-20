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44 مرشح سيخوضون جولة الإعادة بسوهاج و«المصريين الأحرار» في المقدمة‎

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44 مرشح سيخوضون جولة الإعادة بسوهاج و«المصريين الأحرار» في المقدمة‎ 44 مرشح سيخوضون جولة الإعادة بسوهاج و«المصريين الأحرار» في المقدمة‎

 

أرشيفية

يخوض 44 مرشح جولة الاعادة في الانتخابات البرلمانية لمحافظة سوهاج، منهم 31 مرشح مستقل و13 مرشح ممثلين للاحزاب، فيما حقق حزب المصريين الأحرار المرتبة الأولى من حيث نجاح مرشحيه في الجولة الأولى وتأهلهم للاعادة الأسبوع القادم، حيث بلغ عدد من سيخوض جولة الاعادة ممثلًا للحزب 7 مرشحين من إجمالي 13 مرشح دفع بهم الحزب، فيما حقق مرشحي الوفد الحزب المنافسة على مقعدين والسلام الديمقراطى مقعد والمصري الديمقراطي مقعد والشعب الجمهورى مقعد فيما لم يحقق حزب النور اى فرصة للاعادة لمرشحيه الـ 8 .
> ومن جانبه أعلن المستشار عبد المنعم عبد الستار أن النسبة المئوية للحضور بلغت 28,19 %.

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