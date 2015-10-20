جوزيه: فيريرا مدرب رائع

أثنى مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي على قدرات مواطنه جوزفالدو فيريرا مدرب الزمالك.

وجاء حديث جوزيه من داخل القلعة الحمراء إذ يزور مصر لتصوير حلقات مع برنامج "صاحبة السعادة" الذي يبث عبر قناة CBC.

وسأل الصحفيون جوزيه عن فيريرا في الوقت الذي واجه فيه الأخير أزمة مع رئيس النادي مرتضى منصور إذ قلل الأخير من قدرات مدرب بورتو السابق قبل تجديد الثقة فيه.

وأجاب مانويل جوزيه للصحفيين اليوم الثلاثاء "فيريرا مدرب رائع".

وتابع المدرب الفاز بـ20 لقبا مع الأهلي "فوز جوزفالدو فيريرا ببطولتين في أول مواسمه مع الزمالك يؤكد أنه مدرب كبير".

واستدرك "هو بالفعل مدرب كبير جدا".