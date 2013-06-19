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مدير أمن الغربية ينفى صحة ما يثار عن تواطؤ الأمن فى أحداث أمس

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مدير أمن الغربية ينفى صحة ما يثار عن تواطؤ الأمن فى أحداث أمس مدير أمن الغربية ينفى صحة ما يثار عن تواطؤ الأمن فى أحداث أمس

نفى اللواء حاتم عثمان، مدير أمن محافظة الغربية، صحة ما تناولته بعض المواقع على الإنترنت من أن أجهزة الأمن بالمحافظة متواطئة فى عملياة إخلاء الشوارع المحيطة بمقرات الإخوان المسلمين للبلطجية ليتمكنوا من الانتقام من الجماعة.

وأكد مدير الأمن فى تصريح له اليوم أن جهاز الشرطة جهاز وطنى ولن ينحاز لأى طرف لصالح طرف آخر وأنهم ملتزمون بالحيادية ولا يمكن أن يتم الزج بحهاز الشرطة فى معترك سياسي لأن هدفنا حماية الوطن والمواطنين وأننا نقف على مسافة واحدة مع جميع الأطراف ونحمى المنشآت والمواطنين ونتصدى بكل قوة للعناصر الخارجة عن القانون.

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