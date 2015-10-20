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غدًا.. الكاتب أحمد مراد ضيف برنامج «ابدأ يومك» على راديو هيتس

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غدًا.. الكاتب أحمد مراد ضيف برنامج «ابدأ يومك» على راديو هيتس غدًا.. الكاتب أحمد مراد ضيف برنامج «ابدأ يومك» على راديو هيتس

الكاتب أحمد مراد

تستضيف زهرة رامي مقدمة برنامج “ابدأ يومك” على راديو هيتس صباح غد الأربعاء الكاتب والروائي أحمد مراد .
> ويتناول اللقاء الحديث عن أعمال مراد كرواية فيرتيجو التي تحولت لعمل تليفزيوني والفيل الأزرق الذي تحول لفيلم بطولة كريم عبد العزيز ونيللي كريم و”تراب الماس” و”1919″ .
> يذكر أن الروائى أحمد مراد حصل على العديد من الجوائز ومنها جائزة البحر الأبيض المتوسط للثقافة عن رواية فيرتيجو ونافست روايته الفيل الأزرق في القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية عام 2014.

ويذاع برنامج ”ابدأ يومك”  يوميًا من الأحد للخميس من السابعة للعاشرة صباحًا، والبرنامج تقديم زهرة رامي وإعداد هاجر جميل .

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