النيابة تطلب التحريات فى واقعة إطلاق مسلحين النار على قوات الأمن بالبدرشين

طلبت نيابة البدرشين، برئاسة المستشار رامى منصور، تحريات الأجهزة الأمنية حول أطلاق مسلحين النيران على القوات الامنية بالبدرشين، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، وطالبت بسرعة تحديد هوية الجناة تمهيداً لإصدار اذن بضبطهم واحضارهم.

كما طلبت النيابة تقرير المعمل الجنائى حول فوارغ الطلقات التى تم جمعها من موقع الحادث، لمعرفة نوعية الاسلحة التى استخدمها المسلحين فى عملية الهجوم.

كانت اشتباكات قد وقعت بين مسلحين و بين القوات الامنية بمنطقة البدرشين، من أعلى كوبرى قرية المرازيق، ولم تسفر الاشتباكات عن وقوع اصابات فى صفوف القوات او صفوف المسلحين الذين فروا هاربين عقب اطلاق النيران عليهم من جانب القوات الامنية.

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