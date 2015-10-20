ننشر نتائج القوائم الانتخابية الأربعة بسوهاج‎

أعلن المستشار عبد المنعم عبد الستار رئيس محكمة سوهاج الابتدائية، ورئيس اللجنة العامة لانتخابات النواب بمحافظة سوهاج في مؤتمر صحفي عصر اليوم الثلاثاء النتيجة المبدئية التي حصلت عليها كل قائمة من القوائم الـ 4 الخاصة بالصعيد، والتي تفوقت فيها قائمة “في حب مصر” باكتساح.

جاءت النتيجة على مستوي الـ 12 دائرة بالمحافظة كالأتي، حصلت قائمة “في حب مصر” بالدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة سوهاج على 57 ألف و 703 صوت، وفي الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم علي 21 ألف و 362 صوت ، وفي الدائرة الثالثة ومقرها مركز ساقلته على 13 ألف و 256 صوت ، وفي الدائرة الرابعة ومقرها مركز المراغة على 28 ألف و 274 صوت ، وفي الدائرة الخامسة ومقرها مركز جهينة على 6 ألاف و 165 صوت، وفي الدائرة السادسة ومقرها قسم ومركز طهطا علي 33 ألف و 159 صوت ، وفي الدائرة السابعة ومقرها مركز طما على 34 ألف و 950 صوت ، وفي الدائرة الثامنة ومقرها مركز جرجا على 25 ألف و 960 صوت ، وفي الدائرة التاسعة ومقرها مركز المنشاة علي 25 ألف و 301 صوت ، وفي الدائرة العاشرة ومقرها مركز العسيرات على 11 ألف و 200 صوت، وفي الدائرة الحادية عشر ومقرها مركز البلينا على 16 ألف و 281 صوت، وفي الدائرة الثانية عشر ومقرها مركز دار السلام علي 17 ألف و 892 صوت، وبذلك تكون قد حصلت قائمة “في حب مصر” على عدد أصوات بلغ 291 ألف و 503 صوت .

بينما حصلت قائمة ” نداء مصر ” بالدائرة الأولي على 14 ألف و 673 صوت، وبالدائرة الثانية على 5 ألاف و 478 صوت، وبالدائرة الثالثة على 6 ألاف و 307 صوت ، وفي الدائرة الرابعة على 13 ألف و 395 صوت ، وبالدائرة الخامسة على 11 ألف و 28 صوت ، وبالدائرة السادسة على 11 ألف و 588 صوت، وبالدائرة السابعة على 6 ألاف و 942 صوت ، وبالدائرة الثامنة علي 8 ألاف و 733 صوت، وبالدائرة التاسعة على 6 ألاف و 316 صوت، وبالدائرة العاشرة على 4 ألاف و 91 صوت ، وبالدائرة الحادية عشر على 5 ألاف و 693 صوت، وبالدائرة الثانية عشر على 12 ألف و 964 صوت، وبذلك تكون قد حصلت قائمة ” نداء مصر ” على 107 ألف و 208 صوت.

> فيما حصلت قائمة ” كتلة الصحوة الوطنية المستقلة ” بالدائرة الأولى على 13 ألف و 22 صوت ، وبالدائرة الثانية على 15 ألف و 168 صوت، وبالدائرة الثالثة على 9 ألاف و 55 صوت ، وبالدائرة الرابعة على 5 ألاف و 922 صوت، وبالدائرة الخامسة على ألفين و 104 صوت ، وبالدائرة الخامسة على 6 ألاف و 634 صوت، وبالدائرة السابعة على 6 ألاف و 490 صوت، وبالدائرة الثامنة على 5 ألاف و 39 صوت ، وبالدائرة التاسعة على 4 ألاف و 685 صوت، وبالدائرة العاشرة على ألفين و 507 صوت، وبالدائرة الحادية عشر على 4 ألاف و 926 صوت، وبالدائرة الثانية عشر على 5 ألاف و 458 صوت، وبذلك تكون قد حصلت قائمة ” كتلة الصحوة الوطنية المستقلة ” بمختلف لجان محافظة سوهاج علي 81 ألف و 10 أصوات .

> وحصلت قائمة ” ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال ” بالدائرة الأولى علي 14 ألف و 666 صوت ، وبالدائرة الثانية على 7 ألاف و 791 صوت ، وبالدائرة الثالثة على 4 ألاف و 291 صوت ، وبالدائرة الرابعة على 8 ألاف و 573 صوت وبالدائرة الخامسة على 22 ألف و 963 صوت، وبالدائرة السادسة على 11 ألف و 857 صوت، وبالدائرة السابعة على 14 ألف و 829 صوت، وبالدائرة الثامنة على 11 ألف و 868 صوت، وبالدائرة التاسعة على 22 ألف و340 صوت، وبالدائرة العاشرة على 8 ألاف و 5 أصوات، وبالدائرة الحادية عشر على 37 ألف و 247 صوت، وبالدائرة الثانية عشر على 6 ألاف و 779 صوت، وبذلك تكون قد حصلت قائمة ” الجبهة المصرية وتيار الاستقلال ” بمحافظة سوهاج على 171 ألف و 209 صوت .

وأوضح رئيس لجنة انتخابات مجلس النواب 2015 بسوهاج أن من لهم حق التصويت علي القوائم بلغ مليونين و 655 ألف و 370 صوت ، حضر منهم 748 ألف و 418 صوت ، منهم 97 ألف و 488 صوت باطل و 650 ألف و 930 صوت صحيح .