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«العليا للانتخابات»: 30 ألفاً و531 ناخباً صوتوا انتخابات مجلس النواب بالخارج

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«العليا للانتخابات»: 30 ألفاً و531 ناخباً صوتوا انتخابات مجلس النواب بالخارج «العليا للانتخابات»: 30 ألفاً و531 ناخباً صوتوا انتخابات مجلس النواب بالخارج

قال المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن الانتخابات فى الخارج أجريت فى 139 دولة، وشهدت كثافة كبيرة، حيث تم تزويد اللجان بـ200 تابلت، وإرسال عدد من المهندسين الفنيين لتقديم الدعم القنصليات والسفارات اثناء عمليات التصويت والفرز.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن لجنة متابعة تصويت المصريين فى الخارج تلقت خلال اليوميين الماضيين محاضر الحصر العددى للناخبين الواردة من لجان للانتخاب، وتبين من تجميعها اجمالى عدد الناخبين 30 ألف و531 ناخب، واجمالى عدد الاصوات الباطلة 1856 صوت، وبلغت الاصوات الصحيحة 28675 صوتا.

 

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