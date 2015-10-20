شكري يُناقش مع وزير خارجية الأردن الأوضاع فى الأراضي الفلسطينية المحتلة

التقى سامح شكرى وزير الخارجية على هامش زيارته إلى الأردن للمشاركة فى مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي حول الأمن فى منطقة المتوسط، مع السيد ناصر جودة وزير خارجية الأردن، حيث تناولت المباحثات الأوضاع المتدهورة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وأشا شكري إلى أن وزير خارجية الأردن حرص فى بداية اللقاء على تهنئتة على فوز مصر بالمقعد غير الدائم فى مجلس الأمن، وتطلع الأردن إلى التنسيق مع مصر بشأن القضايا العربية المعروضة على جدول أعمال مجلس الأمن.

وتناولت المحادثات الاوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، حيث تم التشاور وتنسيق المواقف بشأن الخطوات المطلوب اتخاذها عربيًا خلال المرحلة القادمة لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد الشعب الفلسطينى، وكذلك الإعداد للاجتماع القادم لوزراء الخارجية العرب فى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.