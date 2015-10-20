أخبار عاجلة

مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
مساء dmc - هاني توفيق : أمريكا ليس لها صديق دائم وهي من دمر أفغانستان واختلقت طالبان والقاعدة -
فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة -
يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

شكري يُناقش مع وزير خارجية الأردن الأوضاع فى الأراضي الفلسطينية المحتلة

Google+ Print
شكري يُناقش مع وزير خارجية الأردن الأوضاع فى الأراضي الفلسطينية المحتلة شكري يُناقش مع وزير خارجية الأردن الأوضاع فى الأراضي الفلسطينية المحتلة

جانب من لقاء شكري بوزير خارجية الأردن

التقى سامح شكرى وزير الخارجية على هامش زيارته إلى الأردن للمشاركة فى مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي حول الأمن فى منطقة المتوسط، مع السيد ناصر جودة وزير خارجية الأردن، حيث تناولت المباحثات الأوضاع المتدهورة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وأشا شكري إلى أن وزير خارجية الأردن حرص فى بداية اللقاء على تهنئتة على فوز بالمقعد غير الدائم فى مجلس الأمن، وتطلع الأردن إلى التنسيق مع مصر بشأن القضايا العربية المعروضة على جدول أعمال مجلس الأمن.

وتناولت المحادثات الاوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، حيث تم التشاور وتنسيق المواقف بشأن الخطوات المطلوب اتخاذها عربيًا خلال المرحلة القادمة لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد الشعب الفلسطينى، وكذلك الإعداد للاجتماع القادم لوزراء الخارجية العرب فى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد

«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد

موجز أخبار مصراوي 6/4/2017

موجز أخبار مصراوي 6/4/2017

عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر

عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر