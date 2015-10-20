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معلمو بمركز بلاط في الوادي الجديد ينظموا وقفة احتجاجية

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معلمو بمركز بلاط في الوادي الجديد ينظموا وقفة احتجاجية معلمو بمركز بلاط في الوادي الجديد ينظموا وقفة احتجاجية

20 أكتوبر 2015 | 5:31 مساءً

أرشيفية

نظم معلمو مدرسة  المستقبل للتعليم الأساسي التابعة لمركز بلاط بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية داخل المدرسة اعتراضًا على توزيعهم في مناطق بعيدة عن أماكن منازلهم ومسقط رأسهم وسوء توزيع المدرسين على المدارس النائية.
> وقالوا انهم  يعملون في مدرسة المستقبل، والتي تبعد عن مركز بلاط حوالي 90 كيلو مترًا، وذلك أكثر من 5 سنوات، وبالرغم من تعيين دفعات جديدة ومن الأولى أن يتم توزيعهم على المدارس النائية، إلا أن الإدارة رفضت توزيع مدرسين جدد بدلًا منهم وهم لهم الأحقية في الرجوع إلى المدارس القريبة.

2015-10-20

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