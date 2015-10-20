أجمل الأحذية الرياضية لتحاكي بها إطلالات النجمات

ظهرت الأحذية الرياضية في الإطلالات اليومية للعديد من النجمات. فقد اختارت مريام فارس تصميماً لمّاعاً، بألوان جذابة، لترتديه مع فستانها القصير، بينما ظهرت هيفاء وهبي بإطلالة عملية للسفر، أكملتها بحذاء رياضي أنيق، يجمع بين اللونين البيج والأسود؛ أمّا مايا دياب، فاختارت حذاء رياضياً جميلاً ليزيّن إطلالتها في إحدى جلسات التصوير.

وقد تعدّت الأحذية الرياضية إطلالات النجمات العربيات، فظهرت في إطلالات عديدة للشقيقات كيندال وكايلي جينز Kendall & Kylie Jenner ، كما شاهدناها تزيّن إحدى الإطلالات النهارية للعارضة جيجي حديدGigi Hadid . وفي عرض Dior، الذي أقيم في باريس مؤخراً، ارتدت الفاشينيستا الأنيقة ميروسليفا دوما Miroslava Duma تصميماً بسيطاً لحذاء رياضي أبيض.

اختاروا الأجمل بالنظارات الطبية بين النجمات

إن اردت اختيار حذاء رياضي مرن ليتناسب مع جميع إطلالاتك، فننصحك باختيار الحذاء الأبيض، باعتباره أحد اتجاهات الموضة، في هذه الفترة، كما يمكنك اختيار تصميم عصري، يضمّ العديد من الألوان الجذابة، ليكون محط الأنظار في إطلالتك اليومية الأنيقة، كتصميم كلّ من NIKE و Valentino .

شاهدي معنا أجمل الأحذية الرياضية، واختاري منها ما يعجبك!

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