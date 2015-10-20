إطلالات لا تُنسى تبهر الزوار في أسبوع ياس مول للموضة

واحتضنت ساحة تاون سكوير، وهي أكبر ساحة تجمع داخلية ذات إضاءة طبيعية في منطقة الشرق الأوسط، مجموعة من أبرز المصممين في عالم الموضة وكبار الشخصيات من الضيوف. وتألقت منصة العرض بأحدث الاتجاهات الأوروبية، والعلامات التجارية الباريسية مثل ويل، وسونيا ريكيل، بالإضافة إلى لوريل، بيت الأزياء الشهير في ميونخ.

واستضاف اليوم الثاني المتجر البريطاني الشهير، ديبنهامز، في منصة عرض تاون سكوير، وتمثلت أهم لحظة لا يمكن نسيانها في هذا الحدث تقديم خط أزياء السيدات ناين للمصممة سافانا ميلر، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط. وتتسم مجموعة أزياء المصممة البريطانية المنشأ بالتنوع وهي مناسبة لجميع الأعمار، إذ تمزج بين الأقمشة الفاخرة والطباعة الدقيقة والزخارف الكلاسيكية، بحضور من النجمة الإماراتية الشهيرة تيم الفلاسي.

واستضاف ياس مول في اليوم الثالث واحداً من أرقى المتاجر الشهيرة في المناطق البريطانية الراقية، هاوس أوف فريزر. ولا تتواجد هذه السلسلة الشهيرة إلا في موقعين اثنين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وها هو ياس مول يستضيف أحد هذه المتاجر البريطانية الشهيرة.

وتعرض مجموعة من العلامات التجارية الشهيرة تشكيلة أزيائها في اليوم الرابع من أسبوع الموضة في ياس مول، ومن بينها شركة الملابس الأنيقة البريطانية تيد بيكر، ومصمم أزياء السيدات الكلاسيكية الفرنسية بي سي بي جي ماكس أزريا، وجيرار داريل ومجموعة برومود. وحضرت خبيرة الأناقة الكويتية الشهيرة فوز الفهد لمشاهدة هذه التصاميم الرائعة على منصة العرض.

وشهد اليوم الأخير من أسبوع الموضة في ياس مول أحداث مميزة نجحت في خطف الأضواء. واستمتع الجمهور بعروض من علامة جوسي كوتيور التي قامت بعرض جموعة العباءات الخاصة بها، المقدمة لعملائها في منطقة الشرق الأوسط. وتمزج مجموعة العباءات بين الطراز العربي الكلاسيكي الأصيل وبين الحبيبات والزخارف الذهبية الفاتنة. واستمتع الزوار أيضاً بعرض مورغان دي توا، الذي سلط الضوء على روح موسيقى البوب التي ميزت فترة الستينيات والأجواء البوهيمية لفترة السبعينيات. وضم العرض الختامي للأسبوع مجموعة أزياء العلامة التجارية الإسبانية هوس، المستوحاة من ثلاثة اتجاهات، هي البوهيمية، وميكس آند بلاي، والتويد والترتان. وكان ختامها مسك مع عرض خاص من العلامة الإسابنية إسبوسا، التي عرضت مجموعة أنيقة من أزياء السهرة، بالإضافة إلى فستان زفاف مبهر. وتزينت قائمة النجوم والمشاهير الذين حضروا عروض المنصة الختامية بحضور المذيعة التلفزيونية وخبيرة الأناقة، جويل ماردينيان، التي ازدان بها الصف الأول.

ويواصل ياس مول إمتاع زوّاره عبر تنظيم فعاليات مميزة تلبي احتياجات الجميع، من خلال مجموعة المتاجر المتنوعة في عالم الموضة والأناقة التي يضمها المول والتي تناسب منتجاتها جميع الأعمار والاهتمامات والثقافات.