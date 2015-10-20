بالأرقام.. اللجنة العامة للانتخابات بسوهاج تعلن نتائج الفرز فى 12 مركزا

أعلن المستشار عبد المنعم عبد الستار، رئيس محكمة سوهاج الابتدائية، ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بسوهاج، النتائج النهائية للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

وفى مدينة ومركز سوهاج الدائرة الأولى يخوض 6 مرشحين جولة الإعادة على 3 مقاعد بدائرة مدينة ومركز سوهاج، وهم أحمد نشأت منصور، مرشح المصريين الأحرار، وحصل على 31695 صوتًا، وعلاء مازن، مرشح المصريين الأحرار، 23946 صوتًا، واللواء ممدوح مقلد، مستقل، 23219 صوتًا، واللواء حازم حمادى، 20608 أصوات، الدكتور محمد فقير رضوان، مستقل، 17181 صوتًا، وأحمد إبراهيم عواجة 17118 صوتًا.

وفى الدائرة الثانية مركز أخميم تجرى جولة الإعادة بين شعبان لطفى محمد، بعد حصوله على 20695 صوتًا، وأحمد وائل المشنب وحصل على 15960 صوتًا، وأحمد حلمى الشريف وحصد 12794 صوتًا، وأكرم فتحى وحصل على 11524 صوتًا، فيما حصلت قائمة "فى حب مصر" على 21362 صوتًا، وائتلاف تيار الاستقلال والجبهة المصرية على 7791 صوتًا، والصحوة المصرية على 15168 صوتًا، ونداء مصر على 15472 صوتًا.

وفى الدائرة الثالثة مركز ساقلتة تجرى الإعادة بين زكريا محمد حسان وحصل على 8413 صوتًا، وأحمد العمدة وحصل على 8013 صوتًا، وحصلت قائمة فى حب مصر على 13256 صوتًا، وقائمة الائتلاف 4291 صوتًا، وقائمة الصحوة 9055 صوتًا، وقائمة نداء مصر 6307 أصوات.

وفى الدائرة الرابعة مركز المراغة حصل همام العادلى على 17995 صوتًا، وحصل رفعت شكيب على 12211 صوتًا، وأيمن الشندويلى على 9182، وحصل هشام الشطورى على 9585 صوتًا.

وفى الدائرة الخامسة مركز جهينة حصل خالد أبو زهاد إلى جولة الإعادة بـ12 ألفًا و477 صوتًا، وينافسه المرشح ماهر أبو عقيل بـ7 آلاف 933 صوتًا على مقعد واحد بالدائرة، وحصول قائمة فى حب مصر على 6103 أصوات، وقائمة الكتلة 2552 صوتًا، وقائمة نداء مصر 11478 صوتًا، والائتلاف 22135 صوتًا.

وفى الدائرة السادسة مركز طهطا حصل مصطفى سالم 12427 صوتًا، وأحمد هريدى 12381 صوتًا، وأحمد فؤاد عباس 8552 صوتًا، وعلى عامر 8280 صوتًا، ودخولهم الأربعة فى جولة الإعادة، فيما حصلت قائمة فى حب مصر على 33159 صوتًا، وائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال 11857 صوتًا، وكتلة الصحوة الوطنية على 6634 صوتًا، والنداء على 11588 صوتًا.

وفى الدائرة السابعة مركز طما حصل اللواء نور عبد الرزاق على 17951 صوتًا، وصلاح شوقى 14637 صوتًا، وأحمد ماهر القلبى 14965 صوتًا، وأحمد عبدالله 9363 صوتًا. وحصلت قائمة حب مصر على 34950 صوتًا وقائمة الائتلاف على 14849 صوتًا والصحوة 6490 صوتًا ونداء مصر 6942 صوتًا.

وفى الدائرة الثامنة مركز جرجا تجرى الإعادة بين هرقل وفقى الذى حصل على 18431 صوتًا، ومحمد الجبالى الذى حصل على 16138 صوتًا، وعبد المنعم أبو الفتوح حصل على 14718 صوتًا، وخليفة رضوان وحصل على 8974، وقائمة فى حب مصر حصلت على 25960 صوتًا، وقائمة الكتلة 11868 صوتًا، وقائمة نداء 8733 صوتًا، وقائمة 5039 صوتًا.

وفى الدائرة التاسعة مركز المنشأة ، حصل فيصل الشيبانى على 19664 صوتًا، وحصل عاطف سليمان على 10432 صوتًا، وحصل عايد شهاب الدين على 9950 صوتًا، وحصل علاء الشمندى على 8898 صوتًا، وحصلت قائمة فى حب مصر على 25301 صوت، وحصل ائتلاف الجبهة على 22340 صوتًا، وقائمة نداء مصر 6316 صوتًا، وحصلت قائمة الكتلة على 4685 صوتًا

وفى الدائرة العاشرة مركز العسيرات حصل المرشح ياسر نصر على 1069 صوتًا، فيما حصل المرشح عبد الحكيم العش على 80430 صوتًا، وبذلك تكون جولة الإعادة بينهما على المقعد الوحيد بالمركز، فيما حصلت قائمة فى حب مصر على 11200 صوتًا، وقائمة الكتلة 2507 أصوات، وقائمة نداء 4091 صوتًا، وقائمة الائتلاف 8005 أصوات. دائرة جهينة

وفى الدائرة الحادية عشر مركز البلينا حصل المرشح محمود حمدى على 15982 صوتًا، ونور أبو ستيت حصل على 14832 صوتًا، ورأفت أبو الخير 12916 صوتًا، ويوسف أبو حمودى 12199 صوتًا، وقائمة فى حب مصر حصلت على 16281 صوتًا، وائتلاف الجبهة المصرية 37247 صوتًا، والكتلة 4929 صوتًا ونداء مصر 5693 صوتًا.

وفى الدائرة الثانية عشر مركز دار السلام تجرى الإعادة بين الدكتور عبد العظيم محمد، والذى حصل على 10559 صوتًا، وخالد رضوان الذى حصل على 10046 صوتًا، وأحمد عبد السلام قورة 10449 صوتًا، وجابر الطويقى 10206 صوتًا، وقائمة فى حب مصر حصلت على 17892 صوتًا، والائتلاف حصل على 6779 صوتًا، والكتلة 5458 صوتًا، والنداء 12964 صوتًا.

وحصلت قائمة فى حب مصر على 291 ألفا و741 صوتا. وحصلت قائمة ائتلاف الكتلة على 170 ألفا و401 صوت، وحصلت قائمة كتلة الصحوة على 81 ألفا و458 صوتا وحصلت قائمة نداء مصر على 107 آلاف و651 صوتا.