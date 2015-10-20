أخبار عاجلة

مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
مساء dmc - هاني توفيق : أمريكا ليس لها صديق دائم وهي من دمر أفغانستان واختلقت طالبان والقاعدة -
فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة -
يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

Odom الى Khloe في الهليكوبتر: أحبكِ

Google+ Print

الثلاثاء 20-10-2015 12:42

نُقل Lamar Odom صباح اليوم من لاس فيغاس الى لوس أنجلوس حيث سيواصل العلاج و إعادة التأهيل، بعد أسبوع من المعالجة في مستشفى Sunrise إثر جرعات زائدة من المخدّرات وتعاطي الفياغرا.
ووفقا للتقارير، فقد تعافى نجم لوس أنجلوس الرياضي السابق جزئياً، حيث أصبح قادراً على التحدث ببضع كلمات، إرسال رسائل نصية، كما أنه أصبح قادراً على التنفّس من تلقاء نفسه، والأهم أنه استطاع أن يقول لزوجته المنفصلة عنه،Khloe Kardashian: أنا أحبك. وأفادت الأنباء أن Khloeرافقته في طائرة الهليكوبتر التي نقلته الى لوس انجلوس.
في إطار آخر، حصلت صحيفة ديلي ميل أون لاين على صور من داخل بيت الدعارة في مزرعة جناح الحب، من إحدى فتيات الليل، ليلة فقدان Odom الوعي، وبيّنت الصور كم كانت حالته مزرية، إثر تعاطيه كوكتيلا قوياً من الشراب والمخدّرات.

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي