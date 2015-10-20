Odom الى Khloe في الهليكوبتر: أحبكِ

نُقل Lamar Odom صباح اليوم من لاس فيغاس الى لوس أنجلوس حيث سيواصل العلاج و إعادة التأهيل، بعد أسبوع من المعالجة في مستشفى Sunrise إثر جرعات زائدة من المخدّرات وتعاطي الفياغرا.

ووفقا للتقارير، فقد تعافى نجم لوس أنجلوس الرياضي السابق جزئياً، حيث أصبح قادراً على التحدث ببضع كلمات، إرسال رسائل نصية، كما أنه أصبح قادراً على التنفّس من تلقاء نفسه، والأهم أنه استطاع أن يقول لزوجته المنفصلة عنه،Khloe Kardashian: أنا أحبك. وأفادت الأنباء أن Khloeرافقته في طائرة الهليكوبتر التي نقلته الى لوس انجلوس.

في إطار آخر، حصلت صحيفة ديلي ميل أون لاين على صور من داخل بيت الدعارة في مزرعة جناح الحب، من إحدى فتيات الليل، ليلة فقدان Odom الوعي، وبيّنت الصور كم كانت حالته مزرية، إثر تعاطيه كوكتيلا قوياً من الشراب والمخدّرات.

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