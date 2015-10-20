أنغام تعتمد أسلوباً مبتكراً في الدعاية لألبومها الجديد

ينتظر محبّو الفنانة أنغام ألبومها الجديد "أحلام بريئة" بعد غياب سنوات عن سوق الألبومات، وقد بدأت أنغام منذ فترة بحملة دعائية مبتكرة للعمل الجديد عبر حساباتها الخاصة، على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشرت صورة له على الفايسبوك وعلقت عليها "فاضل 3 أيام".

وقد اعتمدت أنغام نوعاً جديداً من الدعاية في الألبوم الذي يضم 12 أغنية، والذي عادت فيه للتعاون مجدداً مع شركة "مزيكا" بعد فترة انقطاع، حيث تقوم باستمرار بنشر صور من جلسات تصويرية تكتب عليها اسم إحدى أغاني الألبوم.

وقد تعاونت أنغام مع مجموعة من الشعراء مثل أمير طعيمة، وبهاء الدين محمد، وعصام حسني، وكاترين معوض، ومن الملحنين إيهاب عبد الواحد، ومحمد رحيم، ورامي جمال، وعزيز الشافعي، أما التوزيع الموسيقي للألبوم فهو لطارق مدكور، ومادي، وخالد عز، وأحمد إبراهيم، وخالد سليمان.

وكان الفنان أحمد حلمي قد هنأ أنغام على ألبومها عبر تويتر قائلا :" "‏#أكتبلك_تعهد..ألبوم يستحق السمع فعلاً.. مبروك لأنغام..إحساس عالي..بالنجاح والتوفيق".