سيرين عبد النور تستعد لتسجيل "بحبك يا مهذب"

تستعد الفنانة سيرين عبد النور لتسجيل أغنيتها الجديدة "بحبك يا مهذب"، وكانت آخر أغنياتها "عادي" التي صورتها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج جاد شويري، وتجاوز عدد مشاهديها عبر "يوتيوب" حاجز 3 ملايين ونصف المليون مشاهدة.

من جهة ثانية، أطلت الفنانة سيرين عبد النور بكامل أناقتها على الجمهور الغفير الذي كان بانتظارها في فندق البستان – روتانا في مدينة دبي.بفستانٍ أسود اللون من تصميم أنطوان القارح،

قدمت سيرين مجموعة من أبرز أغنياتها ومنها "عادي"، "عيون العسلية"، "عليك عيوني"، "ليلة من الليالي"، "اللي ملكش فيه"، "باللغة العربية" وغيرها من الأغاني.