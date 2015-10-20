أخبار عاجلة

مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
مساء dmc - هاني توفيق : أمريكا ليس لها صديق دائم وهي من دمر أفغانستان واختلقت طالبان والقاعدة -
فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة -
يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

سيرين عبد النور تستعد لتسجيل "بحبك يا مهذب"

Google+ Print
سيرين عبد النور تستعد لتسجيل "بحبك يا مهذب" سيرين عبد النور تستعد لتسجيل "بحبك يا مهذب"

الثلاثاء 20-10-2015 14:17

تستعد الفنانة سيرين عبد النور لتسجيل أغنيتها الجديدة "بحبك يا مهذب"، وكانت آخر أغنياتها "عادي" التي صورتها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج جاد شويري، وتجاوز عدد مشاهديها عبر "يوتيوب" حاجز 3 ملايين ونصف المليون مشاهدة.
من جهة ثانية، أطلت الفنانة سيرين عبد النور بكامل أناقتها على الجمهور الغفير الذي كان بانتظارها في فندق البستان – روتانا في مدينة دبي.بفستانٍ أسود اللون من تصميم أنطوان القارح،
قدمت سيرين مجموعة من أبرز أغنياتها ومنها "عادي"، " العسلية"، "عليك عيوني"، "ليلة من الليالي"، "اللي ملكش فيه"، "باللغة العربية" وغيرها من الأغاني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه

خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه