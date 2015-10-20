مصر تفوز برئاسة المجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية

فازت مصر – ممثلة فى وزارة السياحة – برئاسة المجلس التنفيذى لعام 2016 لمنظمة السياحة العالمية؛جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الواحدة والعشرين للجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية والتى عقدت هذا العام تحت عنوان ” السياحة : تعزيز التنمية الشاملة للجميع والتحول الإجتماعى” بكولومبيا.

وجاء ذلك تكليلا للمساعى والجهود التى بذلتها وزارة السياحة منذ عام 2014 حيث قامت بمخاطبة المنظمة للترشح لرئاسة المجلس وتم عقد عديد من اللقاءات والاجتماعات مع وزراء السياحة والوفود المشاركين فى الإجتماع.

ومن جانبه أكد الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة أن فوز مصر برئاسة المجلس التنفيذى للعام القادم سيكون له بالتأكيد مردود إيجابى على قطاع السياحة المصرية ؛ لافتا إلى أن ذلك يعكس أيضا المكانة الدولية التى تتمتع بها مصر حاليا على المستوى العالمى وقدرتها على التفاوض من أجل العمل على استعادة دورها القيادى بين الدول.

جدير بالذكر أن مصر فازت برئاسة المجلس بأغلبية الأصوات بعد منافسة مع كلا من موزمبيق وأذربيجان، ولكن بعد تأييد من الدول العربية ومعظم الدول الأفريقية التى قامت بدورها بحشد الأصوات،إضافة إلى تأييد معظم الدول الأوروبية والأمريكتين فازت مصر بـ 19 صوت من مجموع 26 صوت مقابل 6 أصوات لأذربيجان ، مما يعكس التكامل بين مصر وتلك الدول من أجل النهوض بصناعة السياحة.

هذا وقد شارك فى اجتماع الجمعية ما يزيد عن 900 مشارك ممثلين لـ 120 دولة من بينهم 70 وزيرا للسياحة.

ومن المقرر أن تقوم مصر باستضافة إحدى جلسات المجلس القادمة وذلك بناء على طلب المنطمة حيث سيتم إعداد ملف عن مكانة مصر السياحية (من خلال التنسيق بين وزارة السياحة والجهات السياحية المعنية) متضما اسطوانات مدمجة CDS وناشرات ترويجية ؛ ومن المفترض أن يتم عرض ذلك فى اجتماع المجلس التنفيذى القادم فى بأسبانيا فى الربع الأول من 2016.