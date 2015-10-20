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أمين عام مجلس النواب : سنبدأ إجراءات تسجيل النواب الجدد بعد استلام النتائج النهائية

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أمين عام مجلس النواب : سنبدأ إجراءات تسجيل النواب الجدد بعد استلام النتائج النهائية أمين عام مجلس النواب : سنبدأ إجراءات تسجيل النواب الجدد بعد استلام النتائج النهائية

ارشيفية

أكد خالد الصدر أمين عام مجلس النواب أن الأمانة العامة للمجلس لن تبدأ إجراءات تسجيل بيانات النواب الجدد إلا بعد استلام نسخة معتمدة من اللجنة العليا للانتخابات بأسماء النواب المنتخبين عن المرحلة الأولى.
> وأوضح الصدر أن الأمانة العامة للمجلس ستعلن عن مواعيد استقبال الأعضاء الجدد فور الإعلان رسميا من جانب اللجنة العليا للانتخابات عن أسمائهم في نهاية المرحلة الأولى بجولتيها.

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