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الخارجية : مصر ستوظف عضويتها بمجلس الأمن للتعبير عن مصالح الدول النامية

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الخارجية : مصر ستوظف عضويتها بمجلس الأمن للتعبير عن مصالح الدول النامية الخارجية : مصر ستوظف عضويتها بمجلس الأمن للتعبير عن مصالح الدول النامية

السفير أحمد أبو زيد

صرح  المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزارة الخارجية استضافت يوم الأثنين أمس، حفل استقبال تم تنظيمه بالاشتراك مع الأمم المتحدة للاحتفال بيوم الأمم المتحدة، والذكرى السبعين لإنشاء المنظمة، وذلك بحضور 150 مدعوًا من سفراء النوايا الحسنة للأمم المتحدة، ومديري مكاتب الأمم المتحدة في ، وعدد كبير من سفراء الدول المعتمدين في القاهرة، فضلًا عن عدد من الوزراء المشرفين على برامج التعاون الفني مع الأمم المتحدة، مضيفًا أن الاحتفال كان له أهمية خاصة هذا العام لتزامنه مع فوز مصر بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السفير هشام بدر  مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، أكد خلال كلمته نيابة عن وزير الخارجية المتواجد خارج البلاد، أن مصر تعتزم توظيف عضويتها القادمة في مجلس الأمن لتحقيق مقاصد الأمم المتحدة والتعبير عن مصالح الدول النامية، لاسيما في أفريقيا، فضلًا عن العمل بجدية لإصلاح منظومة الأمم المتحدة وفق رؤية شاملة تقوم على الندية والمساواة.
> كما أكد على أن مصر تحرص على مواصلة دورها الفاعل في مختلف الأنشطة المتصلة بعمل الأمم المتحدة  ووكالاتها الدولية المتخصصة لتحقيق عالم أفضل للأجيال القادمة.

ويذكر أن المدعوين في الحفل قد انتهزوا فرصة تواجدهم بالطابق الـ34 بوزارة الخارجية لمشاهدة برج القاهرة الذي تم إضاءته باللون الأزرق احتفالاً بيوم الأمم المتحدة.

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