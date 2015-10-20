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مرتضى يوافق على تخفيض عقوبة كهربا بشرط

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مرتضى يوافق على تخفيض عقوبة كهربا بشرط مرتضى يوافق على تخفيض عقوبة كهربا بشرط

تحدث محمود كهربا لاعب الزمالك مع رئيس النادي مرتضى منصور وطلب منه تخفيض العقوبة الموقعة عليه بعد إصراره على تنفيذ ركلة الجزاء ضد الأهلي في لقاء السوبر.

وأصر كهربا على تنفيذ ركلة الجزاء في مباراة خسرها الزمالك 3-2 وهو ليس اللاعب رقم واحد في تسديدها قبل أن يتصدى لها شريف إكرامي.

وطلب كهربا من مرتضى تخفيض عقوبة الـ300 ألف جنيه التي وقعت عليه أثناء اجتماع الأخير باللاعبين الإثنين.

ووافق مرتضى على طلب كهربا لكن اشترط عليه أن يركز مع الفريق لحصد تسع نقاط من أول ثلاث مباريات في الموسم الجديد للدوري ضد وادي دجلة وأسوان والإنتاج الحربي.

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