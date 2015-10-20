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مانويل جوزيه: الأهلي مستقبله جيد مع بيسيرو

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مانويل جوزيه: الأهلي مستقبله جيد مع بيسيرو مانويل جوزيه: الأهلي مستقبله جيد مع بيسيرو

"أنا هنا لأن الأهلي بيتي والرجل يحب أن يرتاح في بيته دوما". هكذا بدأ مانويل جوزيه أيقونة مدربي القلعة الحمراء حديثه للصحفيين بعد اجتماعه مع المدير الفني للشياطين جوزيه بيسيرو.

جوزيه يزور لتصوير حلقات مع برنامج "صاحبة السعادة" وقد حرص على زيارة القلعة الحمراء على هامش رحلته.

لماذا؟

يجيب جوزيه "لدعم الأهلي. أنا هنا للدعم لا أكثر. أنا في بيتي".

واجتمع جوزيه مع بيسيرو الذي يتولى المهمة خلفا لفتحي مبروك والمدرب الذي عمل لمباراة واحدة فقط قائدا لسفينة الأهلي عبد العزيز عبد الشافي.

وعن ذلك تحدث جوزيه "بيسيرو صديقي منذ زمن بعيد. تربطني به علاقة طيبة للغاية".

وأثنى جوزيه على بيسيرو في حديثه للصحفيين اليوم الثلاثاء قبل 48 ساعة من أول مباراة للأهلي تحت لواء المدرب الجديد.

وصرح جوزيه "بيسيرو مدرب جيد. كفء. يصلح طبعا للمهمة وأرى أن مستقبل الأهلي سيكون جيدا جدا مع هذا الرجل".

وأثنى جوزيه على الأهلي في مباراة السوبر. مفصحا "شاهدت اللقاء، وأعجبني للغاية أداء الفريق الأحمر".

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