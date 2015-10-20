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النني: أعيش فترة رائعة.. وهدفي هو نهائي الدوري الأوروبي

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النني: أعيش فترة رائعة.. وهدفي هو نهائي الدوري الأوروبي النني: أعيش فترة رائعة.. وهدفي هو نهائي الدوري الأوروبي

يسجل ويصنع أهدافا رغم أن وظيفه الأساسية هي حماية خطه الخلفي من تهديد الخصوم. لهذا من السهل القول إن محمد النني نجم بازل يعيش فترة رائعة، وهو يعي ذلك جيدا.

شارك النني في مباراة بازل أمام سيون على ملعب الأخير في اللقاء الذي انتهى بفوز زملاء النجم المصري بهدفين مقابل لا شيء.

وصنع لاعب المقاولون العرب السابق الهدف الأول بتمريرة رائعة.

وعقب النجم الدولي لـFilGoal.com "كان انتصارًا هامًا بالنسبة لنا. أنا سعيد جدًا بصناعتي للهدف الأول".

وعن تألقه هذا الموسم رفقة بازل قال النني: "بالفعل أعيش فترة رائعة جدًا".

وتابع "سواء بتسجيلي للأهداف أو صناعتها أتدرب جيدًا وأجتهد في عملي وأنفذ ما يطلبه مني المدرب. توفيق الله لي كان كبيرًا في هذه الفترة".

ويلتقي بازل بنظيره بيلينيسيش البرتغالي ضمن الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل.

وفي هذا الصدد علق النني "هذه البطولة بالنسبة لنا مهمة للغاية خاصةً أن النهائي سيقام على أرضنا ووسط جمهورنا. لذلك لدينا رغبة كبيرة في الوصول للمباراة النهائية".

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فيديو اليوم السابع