فريق أحلام في الجول – طارق يحيى يختار أفضل 11 لاعبا في تاريخ مصر

فضل طارق يحيى نجم الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لطلائع الجيش الكثافة العددية في وسط الملعب، وهو يشارك في لعبة FilGoal.com لاختيار فريق أحلام الكرة المصرية.

هناك عشرات الاختيارات يمكن طرحها وأنت تختار فريق أحلام الكرة المصرية.. أفضل 11 نجما في ملعب واحد.

ويتيح لك FilGoal.com فرصة اختيار فريق أحلامك من بين نجوم الكرة المصرية ومشاركة أصدقائك، من خلال لعبة تفاعلية. يمكنك المشاركة فيها بضغطة زر واحدة.

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طرح FilGoal.com هذا السؤال على عدد من نجوم الكرة المصرية.. والآن نحن مع طارق يحيى ليشارك في اللعبة.

ورد نجم الزمالك السابق "عصام الحضري هو الأفضل لحراسة المرمى بكل تأكيد، وأمامه رباعي دفاعي مكون من إبراهيم حسن، وماهر همام، وإبراهيم يوسف رحمه الله، مع محمد عمارة كظهير أيسر".

وأردف "سأختار ثنائي ارتكاز هما تامر عبد الحميد ومجدي عبد الغني، وأمامهما الثلاثي محمد أبو تريكة وحمادة عبد اللطيف وأيمن حفني".

وواصل متما "سيقود حسام حسن هجوم فريقي".