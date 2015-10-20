سكرتير عام محافظة المنوفية يلتقي مديري الإدارات بالديوان

التقى اليوم اللواء محمد الشيخ سكرتير عام محافظة المنوفية بمديرى الإدارات بالديوان العام لمناقشة سير العمل والمشكلات والمعوقات التى تواجههم ووضع الخطط والمقترحات التى تهدف الى تطوير الاداء للنهوض بالخدمة المقدمة للمواطن .

كما طالب مديرى الادارات بتقديم تقارير تضم الهيكل الادارى لكل ادارة والعمل المنوط به كل موظف بها واهم القرارات والمشروعات المنوطة بتنفيذها وكذلك الصعوبات التى تواجههم والمقترحات المستقبلية لرفع مستوى الخدمة المقدمة وايضا الاستفادة من الامكانيات المتاحة لرفع مستوى معيشة الموظف من خلال توفير العلاج المناسب للمرضى وفتح مجمعات واقامة معارض للسلع الاستهلاكية ، مؤكدا على ضرورة التواصل مع الموظفين المحاليين للمعاش وحل مشاكلهم والاستفادة من خبراتهم السابقة

هذا وقد اكد على ضرورة العمل الجاد من خلال تواصل الادارات فيما بينها وتبادل المعلومات مما يساعد على توفير بيانات محدثة تساعد على سهولة اتخاذ القرارات ، مشيرا الى استعداده الدائم للتواصل معهم من اجل النهوض بمستوى العمل وشدد على ضرورة تطبيق مبدأ الشفافية واللامركزية في العمل وان بابه مفتوح للجميع .

وفى نهاية اللقاء اعرب السكرتير العام عن سعادته بالعمل بالمنوفية لما لها من تاريخ مشرف ولتفانى ابنائها في العمل على النهوض بها في كافة المستويات لتصبح من المحافظات الرائدة على مستوى الجمهورية مؤكدا ان العمل الجاد هو السبيل لقهر كافة التحديات التى تواجه مسيرة التنمية وقيادته الوطن نحو مستقبل افضل .

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