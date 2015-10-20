زراعة الشرقية تعقد لقاءات توعية استعدادًا لمحصول الكتان

أجرت اليوم مديرية الزراعة بالشرقية، لقاءً توعويًا للأخصائيين والمرشدين بالمراكز الزراعية للكتان، وعدد من المزارعين، ذلك لنقل جميع التوصيات الفنية الحديثة الخاصة بمحصول الكتان للمرشدين والزراعيين المهتمين بزراعة محصول الكتان.

وتم عقد اللقاء بديوان المديرية بحضور المهندس علاء عفيفى وكيل الوزارة والدكتور فؤاد معوض مجلس محاصيل الألياف والدكتور على العزونى أستاذ بحوث محاصيل الألياف والدكتور مهدى محمد مهدى أستاذ بحوث محاصيل الألياف والدكتور طه مصطفى أستاذ بحوث محاصيل الألياف، والمهندس محمد عبد الحميد مدير الإرشاد بالمديرية.