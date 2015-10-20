محافظ دمياط يدشن 5 مراكز تكنولوجية لميكنة خدمات المواطنين

اكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ان المحافظة جاهزة لتشغيل مشروع المراكز التكنولوجية حيث تبلغ نسبة تجهيز المبانى 100% واكد علي ميكنة جميع الخدمات المقدمة للمواطن بصرف النظر عن تبعيتها حيث سيصبح المواطن غير معنى بالخدمات والإجراءات الروتينية.

كما التقي المحافظ باللواء محمد عزى سعيد مدير عام مشروع تطوير الخدمات الحكومية والعميد ماجد كمال مدير مشروع المحافظة بوزارة التخطيط لبحث افتتاح 5 مراكز تكنولوجية لميكنة خدمات المواطنين بمدن ( دمياط .. الزرقا .. فارسكور .. كفر البطيخ .. رأس البر.. بالإضافة إلي افتتاح مركز الكترونى لخدمة المواطنين بديوان عام محافظة دمياط. لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين من خلال خدمة الشباك الواحد ،

كما بحث مع مدير المشروع كيفية دعم المراكز بالأجهزة والحاسبات علي احدث مستوى من طابعات اسكانر تركيب الشبكات وكذلك البرنامج التدريبي لتنمية مهارات العاملين بهذه المراكز.

وأصدر المحافظ توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بتجهيز أماكن التدريب وقائمة بأسماء المتدربين وإلحاقها بالحصر الموجود بمركز معلومات المحافظة وحثهم على نشر ثقافة العمل المميكن ، كما طلب المحافظ من اللجنة قائمة بأسماء البرامج والتطبيقات الإلكترونية لتطوير الخدمات المقدمة من خلال الشباك الواحد ، مؤكداً أنه سيحضر التدريبات وسيتابع شخصياً تنفيذ هذه البرامج

واضاف المحافظ ان المشروع يمنح رئيس المصلحة حق المتابعة والرقابة علي مراكز الخدمة من خلال شاشة متصلة بالشبكة الرئيسية للمشروع حيث يمكن بيان سير العمل فى تواصل كامل مع المركز وصانعى القرار بالمحافظة في آن واحد بالإضافة إلى ما سوف يوفره المشروع من جهد ومشقة عن المواطن ونفقات وأعباء عن كاهل الدولة ومنع الفساد الإدارى من خلال المعاملات والخدمات المقدمة إلكترونيا بمراكز ومدن دمياط كاستخراج رخص المبانى وتقديم المستندات ودفع الرسوم وكذلك طبع إيصال تسليم الملف إلكترونيا، بالإضافة إلى باقى المعاملات الخاصة بمصالح المواطنين.

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