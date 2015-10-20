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التعاقد مع الجمعيات والشركات لتطبيق منظومة النظافة لكفر الشيخ

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التعاقد مع الجمعيات والشركات لتطبيق منظومة النظافة لكفر الشيخ التعاقد مع الجمعيات والشركات لتطبيق منظومة النظافة لكفر الشيخ
قال الدكتور أسامة حمدي عبد الواحد محافظ كفر الشيخ أنه تم التعاقد مع الجمعيات الأهلية والشركات بالمدن والمراكز لتطبيق المنظومة القومية للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

وأضاف ألنه كلف مخاطبة التربية والتعليم والأوقاف لحث الطلاب والاهالى على أهمية المنظومة لما لها من أهمية قومية وبيئية .

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور أسامة حمدي عبد الواحد محافظ كفر الشيخ اليوم الثلاثاء اع رؤساء المراكز والمدن بحضور اللواء حسين الطاهر وكيل أول الوزارة السكرتير العام والمهندس مجدي عطا الله السكرتير العام المساعد.

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