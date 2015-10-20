محافظ كفر الشيخ يشدد على تسليم الكتب دون التقيد بالمصاريف وإعفاء أبناء الشهداء

قالت الدكتورة منى مصطفى وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ في تصريحات صحفيه لها ،اليوم الثلاثاء، أن الدكتور أسامه حمدي محافظ كفر الشيخ شدد على توجيه مديري الإدارات التعليمية لتسليم الكتب الدراسية دون الارتباط بدفع المصروفات و إعفاء الطلبة أبناء الشهداء والغير قادرين والأيتام من دفع المصروفات .

وأضافت أن المحافظ قرر تشكيل مجلس تنفيذي يعقد مرتين شهريا للتربية والتعليم لبحث مشكلات العملية التعليمية بحضور مديري الإدارات ومجالس الأمناء وأولياء الأمور لحل المشاكل أول بأول.

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