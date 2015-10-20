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رئيس جامعة قناة السويس ومدير أمن الاسماعيلية يستعرضان خطط تأمين المنشآت الجامعية

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رئيس جامعة قناة السويس ومدير أمن الاسماعيلية يستعرضان خطط تأمين المنشآت الجامعية رئيس جامعة قناة السويس ومدير أمن الاسماعيلية يستعرضان خطط تأمين المنشآت الجامعية
استعرض الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، واللواء على العزازى مدير أمن الاسماعيلية الاستعدادات الأمنية في إطار التعاون المشترك الذى يهدف إلى الحفاظ على سلامة وتأمين المنشآت وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وتسهيل حركة المرور بمحيط الجامعة حفاظا على ارواح الطلاب وعابرى الطريق .

وأكد الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة أن اللقاء مع اللواء العزازى مدير الأمن يأتي في إطار التأكيد على تنسيق التعاون بين الجامعة ومديرية الأمن فيما يتعلق بتطبيق البنود الخاصة بتأمين الجامعة أثناء العام الدراسي وتأمين حرم الجامعة بكافة ملحقاتها ومنشآتها بما يضمن أمن وسلامة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب

حضر اللقاء الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عاطف ابو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والعميد يوسف الحداد مدير امن الجامعة .

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