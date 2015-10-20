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بالصور.. فتاة بريطانية تصاب بالعمى بسبب استخدام صبغة شعر

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بالصور.. فتاة بريطانية تصاب بالعمى بسبب استخدام صبغة شعر بالصور.. فتاة بريطانية تصاب بالعمى بسبب استخدام صبغة شعر
سلطت صحيفة الديلى ميل البريطانية الضوء على قصة فتاة بريطانية أرادت أن تصبغ شعرها بلون مميز، لكن ترتب على ذلك إصابتها بحساسية شديدة أدت إلى إصابتها بالعمى.

اليوم السابع -10 -2015

وأصبحت الفتاة البريطانية التى تدعى "دينيا راسول" البالغة من العمر 18 عاماً تشبه "وحش فرانكشتاين" -على حد وصف الديلى ميل- بسبب الحساسية الغريبة التى أصابتها، حيث انتفخ وجهها إلى ثلاثة أضعاف حجمه الطبيعى مع حدوث ضغط كبير على دماغها.

اليوم السابع -10 -2015

وقالت راسول، إنها استخدمت نفس العلامة التجارية لصبغة الشعر عدة مرات من قبل، وقالت إنها تجاهلت اختبار الحساسية الموصى به، ووضعت الصبغة على فروة رأسها وبعد نصف ساعة غسلتها.

اليوم السابع -10 -2015

وأشارت الصحيفة إلى أن وجه راسول فى صباح اليوم التالى أصبح متورما وكانت عينها اليمنى مغلقة، فصرخت إلى أمها، وصُدمت أمها جداً عندما رأت وجهها، وسرعان ما ذهبت بها إلى مستشفى جامعة ويلز فى كارديف، واشتبه الأطباء أنها كانت تعانى من الحساسية لصبغة الشعر.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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