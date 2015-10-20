محمد بن راشد يستقبل رئيس وزراء أستونيا

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مكتبه بأبراج الإمارات بدبي بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، معالي تافي رويفاس رئيس وزراء استونيا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها خاصة في مجال الحكومات والمدن الذكية وتقنية المعلومات، كما بحثا أوجه التعاون بين الإمارات واستونيا في عدد من المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن حرص دولة الإمارات على بناء علاقات تعاون وصداقة مع الدول كافة، لما يحقق المصالح المشتركة لشعبها ولشعوب الدول الشقيقة والصديقة.

وقد شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبي توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة دبي الذكية وحكومة جمهورية استونيا حول تبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة والبيانات في مجالات الحكومة الذكية والمدن الذكية بالإضافة إلى تقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة.

وقع المذكرة معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للحكومة الذكية ومعالي رئيس وزراء استونيا.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال تبني الابتكار التكنولوجي لبناء مستقبل أكثر ذكاء، كما تهدف إلى تشجيع المستثمرين ورواد الأعمال في استونيا للاستفادة من الفرص والحوافز المتاحة في الإمارات وخاصة للاستثمار في قطاع تقنية المعلومات.

وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون في مجال المدن الذكية وإيجاد بيئة مناسبة للأعمال على أسس ذكية مبتكرة تسهم في تطوير الخدمات الحكومية وبناء مجتمعات متطورة وسعيدة، كما تشمل المذكرة سبل التعاون في المجالات البحثية والدارسات والبرامج التدريبية.

من جانبه، أشاد رئيس وزراء استونيا بالمستوى العالمي لنمو القطاعات الحيوية في دولة الإمارات، ودعا إلى تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين بما يحقق مصالحها المشتركة.

حضر اللقاء سعادة أحمد بن بيات، رئيس اللجنة التنفيذية لمبادرة مدينة دبي الذكية، وسعادة خليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي.