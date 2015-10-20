دربي طفلك على التوقف عن مقاطعتك

شكوى الأمهات متكررة من مقاطعة طفلها لها اثناء تحدثها مع الاخرين او قيامها بالأعمال المنزلية او انهماكها بأمر ما، لذا نقدم لك بعض الخطوات لتساعدك على تدريب طفلك على الانتظار وعدم المقاطعة، انها خطوات بسيطة جداً ولن تحتاج منك سوى التدريب عليها مع طفلك ليتعلم الأسلوب الصحيح بالتعامل تحت إطار الاحترام، الهدوء والصبر.

- عند تحدثك مع الآخرين وجها لوجه أو على الهاتف:

علمي طفلك أن يقترب منك ويضع يده على يدك بصمت وهدوء وأنت تتحدثين، وأنت بدورك ضعي يدك فوق يده ليعلم أنك منتبهة لوجوده وستلتفتين إليه حال إنهائك من جملتك. كوني حريصة أن تلتفتي له حال انتهائك من جملتك وأعيريه كل اهتمامك ولا تجعليه ينتظر كثيراً كي لا يمل ويزعجك ويتراجع عن التعامل بهذا الأسلوب. اشرحي له في البداية أنكما ستتبعان هذا الأسلوب كي يفهم الخطوات. وأنت بدورك تذكرك بأن هذه الخطوات ستحتاج في البداية الى بعض التدريب والتذكير.

- عند انشغالك بالأعمال المنزلية أو أي أمر آخر:

اشرحي لطفلك أهمية التفكير والتمييز بين ما هو عاجل أو طارئ وما يمكن الانتظار لحين انتهائك. مع التدريب سيتعلم الطفل تدريجياً استخدام المنطق والتروي في التصرف. عند قدومه إليك ليطلب أمراً ما، اسأليه إن كان يستدعي الانتظار، التفتي له وانظري اليه وأنت تتحدثين ليتعلم الاحترام بالإجابة. إن كان الأمر عاجلاً كأن يكون قد أذى نفسه وهو يلعب او أسقط قدح العصير على الأريكة فاستجيبي له فوراً وبدون توتر أو عصبية. أما إن كان الأمر غير عاجل، فالتفتي له وأجيبه بهدوء بأن عليه الانتظار لبضع دقائق فقط لحين انتهاءك. تذكري بأن تذهبي له فور انتهائك وتجنبي المباشرة بعمل جديد لتعلميه الالتزام عند الوعد.