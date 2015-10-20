النتيجة النهائية للانتخابات البرلمانية بالجولة الأولى في أسوان

أعلنت اليوم “الثلاثاء”، اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بأسوان برئاسة المستشار محمد عفيفي، رئيس اللجنة نتيجة الانتخابات في دوائر المحافظة الخمسة، والتي تنافس فيها 128 مرشح بالنظام الفردي من أجل الحصول على 8 مقاعد في البرلمان.

وجاءت نتائج الدائرة الأولى، ومقرها مركز ومدينة أسوان إعادة بين كلًا من:”صلاح عفيفي”، وحصل على 24535صوتًا، و”نجيب نصيف”، وحصل على 6141 صوتًا، و”شرعي محمد صالح”، وحصل على 5952 صوتًا، و”أحمد سيد أحمد”، وحصل على 5917 صوتًا.

وأعلنت الدائرة الثانية، ومقرها مركز ومدينة دراو، إعادة بين كلًا من:”عامر الحناوي”، وحصل على 3958 صوتًا، و”محمود عبدالجليل”، وحصل على 3415صوتًا.

كما أعنلت الدائرة الثالثة، ومقرها مركز شرطة كوم أمبو، بإعادة بين كلًا من:”محمد سليم”، وحصل على16961 صوتًا، و”أحمد سعد درويش”، وحصل على 10666صوتًا، و”خالد رضوان”، وحصل على 9587صوتًا، و”محمد فراج”، وحصل على 9229 صوتًا.

وأظهرت الدائرة الرابعة، ومقرها مركز شرطة إدفو، إعادة بين كلًا من:”محمد أبو الخير عبدالعاطي”، وحصل على 10086 صوتًا، و”موسى عزو”، وحصل على 9500 صوتًا، و”منى شاكر خليل”، وحصلت على 8176 صوتًا، و”حسن سيد خليل”، وحصل على 7691 صوتًا.

كما أظهرت الدائرة الخامسة، ومقرها مركز شرطة نصر النوبة، إعادة بين كلًا من:”ياسين عبدالصبور”، وحصل على 6365 صوتًا، و”صابر سند”، وحصل على 2348 صوتًا.