ننشر أسماء المرشحين لجولة الإعادة بالمنيا

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات المنيا نتيجة فرز اصوات الناخبين والين بلغ عدد الناخبين فيها 2974649 والتى اسفرت عن جولة الاعادة بكل دوائر المحافظة التسعة وجاءت على النحو الآتى:

الدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة المنيا، والمنيا الجديدة، وبلغت عدد الاصوات بها 269522، بين كل من عثمان المنتصر عبد الرحمن وحصل على 22617صوتًا، وارمنيوس صموئيل ارمنيوس وشهرته ارمنيوس المنياوى 21732 صوتًا، وعلى فهمى اسماعيل 20959 صوتًا، وحسن احمد محمد حسن 18099صوتًا، وسيد عبد الوهاب عبد الوهاب 18043صوتًا، وعبد العزيز أحمد عبد العزيز 15744 صوتًا.

وفى الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة المنيا، وبلغ عدد الناخبين 190852، والإعادة بين كل من جون بشرى تادرس وحصل على 17992 صوتًا، وأشرف جمال شحاته 11868 صوتًا، والسيد شادى محمد محمود ابو العلا 10506 صوتًا، وخالد محمد حسن 6920 صوتًا.

وفى الدائرة الثالثة ومقرها قسم شرطة سمالوط، وعدد الناخبين بها 408865، والإعادة بين كل من على عبد الحميد على عبد الجواد الكيال 32148 صوتًا، وراجى فؤاد راجى جرجس 28848 صوتًا، وتوحيد تامر على محمد 20710 صوتًا، وسمير رشاد ابو طالب 19443 صوتًا، وعلاء الدين فيصل مهنى مكادى 16955 صوتًا، وعمر محمد احمد الشيمى 15914صوتًا.

الدائرة الرابعة ومقرها مركزى مغاغة والعدوة بلغ عدد الناخبين452996 ، والاعادة بين كل من ايهاب عبد العظيم احمد 39702 صوتًا، وحسن حسنى حسن غيته 24792 صوتًا، ووسيم جاد الله توفيق جرجس 16768 صوتًا، والحسينى احمد عثمان 16700 صوتًا، واحمد امبابى لملوم امبابى 16399 صوتًا، واحمد شعراوى ابراهيم 15519 صوتًا، وزين العابدين احمد محمد 15253صوتًا، وعبد اوهاب مكرم عبد اللطيف 14552 صوتًا.

الدائرة الخامسة ومقرها مركزى بنى مزار ومطاى عدد الناخبين 156398، والإعادة بين كل من إيهاب عادل رمزى وشهرته إيهاب رمزى 36234 صوتًا، ومعتز أحمد صفوت، وشهرته معتز صفوت، 35756 صوتًا، وشحاته غريب محمد شلقامى 29059 صوتًا، ومصطفى خالد فتح الباب 28998 صوتًا، ومحمود حسن محمود وشهرته حمادة على 27338 صوتًا، واحمد محمد شادي وشهرته احمد شمردن 25832 صوتًا، ومحمد بدوى محمود عبد الرحيم، وشهرته عادل بدوي، 25367 صوتًا، ومحمود يحيا محمد وشهرته العمدة محمود يحيى 24465 صوتًا.

الدائرة السادسة ومقرها مركز شرطة ابو قرقاص، عدد الناخبين ،330896 والاعادة بين كل من فيكتور حنا ميخائيل 14214 ومجدى محمد سعداوى 14213 واشرف سيد محمد 13566 واميل حبيب ايوب 12709 وصلاح الدين حسين مخيمر 12681 وبركة سالم احمد 12329صوتًا.

الدائرة السابعة ومقرها مركز شرطة ملوي عدد الناخبين 388529، والإعادة بين كل من أحمد فرغلى شرموخ 25913 صوتًا، ورياض عبد الستار 19436 صوتًا، وهيلا سلاسي غني 16783 صوتً، وأشرف حسين عشيرى 13235صوتًا، وعمرو حسن غلاب 12046 صوتًا، ومحمد عامر حلمى 11857 صوتًا.

الدائرة الثامة ومقرها قسم شرطة ملوى عدد الناخبين 109932، والإعادة بين كلًا من شريف نادي 9967 صوتًا، ورامى رفيق بطرس 4963 صوتًا.

والدائرة التاسعة والأخيرة ومقرها مركز شرطة ديرمواس عدد الناخبين 206596صوتًا، واللإعادة بين كل من عمرو أحمد عبد الحكيم 8378 صوتًا، وعلاء محمد حسانين محمد 11845 صوتًا، وأحمد عبد الرحمن إبراهيم محمد 7938 صوتًا، وحسانين عبد العزيز حسانين ابو المكارم 14285 صوتًا.