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إصابة رئيسي محكمتي الجنايات والاستئناف بعد انقلاب سيارة ‎في بني سويف

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إصابة رئيسي محكمتي الجنايات والاستئناف بعد انقلاب سيارة ‎في بني سويف إصابة رئيسي محكمتي الجنايات والاستئناف بعد انقلاب سيارة ‎في بني سويف

صورة أرشيفية

أصيب رئيس محكمة جنايات بني سويف، ورئيس محكمة استئناف بإصابات مختلفة في أنحاء الجسم،  وتم نقلهما إلى المستشفى الجامعي بعد انقلاب سيارتهما أمام حديقة الشلال المتاخمة لمديرية أمن بني سويف.

وكان اللواء رضا طبلية، مديرالأمن، قد تلقى بلاغًا من العميد خلف حسين، مدير البحث الجنائي، بانقلاب سيارة ملاكي رقم 461 ه.ع.ه –  قيادة المستشار خالد أحمد أحمد حسن، 45عامًا – رئيس محكمة استئناف بني سويف، والمقيم بـمدينة الفيوم.

وتبين من تحريات المقدم ياسر طنطاوي، رئيس مباحث قسم بني سويف، أن السيارة كانت قادمة من الفيوم، وفي طريقها لبني سويف، وعند مدخل بني سويف الشمالي أمام حديقة الشلال المتاخمة لمديرية الأمن، انقلبت السيارة، ونتج عنها إصابة قائد السيارة، والمستشار سليمان عطا محمود، رئيس محكمة جنايات بني سويف، 51 عامًا، ويقيم المستشارين  بمدينة الفيوم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، ونقلهما لمستشفى بني سويف الجامعي.

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