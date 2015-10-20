أخبار عاجلة

مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
مساء dmc - هاني توفيق : أمريكا ليس لها صديق دائم وهي من دمر أفغانستان واختلقت طالبان والقاعدة -
فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة -
يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير الطيران : مطار رأس سدر يدعم التنمية والاستثمار في جنوب سيناء

Google+ Print
وزير الطيران : مطار رأس سدر يدعم التنمية والاستثمار في جنوب سيناء وزير الطيران : مطار رأس سدر يدعم التنمية والاستثمار في جنوب سيناء

حسام كمال وزير الطيران المدني

قال الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدني، إن إنشاء مطار رأس سدر سيقدم دفعة كبيرة للتنمية والاستثمار في منطفة جنوب سيناء التي تتمتع بالعديد من المقومات الطبيعية ويوفر فرصًا عديدة أمام المستثمرين لدعم التنمية الاقتصادية وخاصة مدينة رأس سدر التي تعتبر مدينة واعدة لقربها من محور تنمية قناة السويس.

وأشار إلى أن المدينة تتمتع بعناصر الجذب السياحى المتباينة لتلبية العديد من الرغبات السياحية المختلفة كالسياحة الترفيهية والعلاجية.

وأضاف، إنه تم الاتفاق على أن تقوم اللجنة الوزارية المشكلة بوضع خطة للتنمية الشاملة للمنطقة على أن يأتى المطار كأحد مشروعات هذه الخطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا