وزير الطيران : مطار رأس سدر يدعم التنمية والاستثمار في جنوب سيناء

قال الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدني، إن إنشاء مطار رأس سدر سيقدم دفعة كبيرة للتنمية والاستثمار في منطفة جنوب سيناء التي تتمتع بالعديد من المقومات الطبيعية ويوفر فرصًا عديدة أمام المستثمرين لدعم التنمية الاقتصادية وخاصة مدينة رأس سدر التي تعتبر مدينة واعدة لقربها من محور تنمية قناة السويس.

وأشار إلى أن المدينة تتمتع بعناصر الجذب السياحى المتباينة لتلبية العديد من الرغبات السياحية المختلفة كالسياحة الترفيهية والعلاجية.

وأضاف، إنه تم الاتفاق على أن تقوم اللجنة الوزارية المشكلة بوضع خطة للتنمية الشاملة للمنطقة على أن يأتى المطار كأحد مشروعات هذه الخطة.