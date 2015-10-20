نتائج نهائية غير رسمية|| «في حب مصر» تفوز في 4 دوائر بأسوان

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بأسوان، نتيجة القوائم والتي أسفرت عن فوز قائمة في حب مصر في 4 دوائر وفوز قائمة نداء مصر في الدائرة الخامسة.

وجاءت النتائج كالتالي في الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة أسوان، حصلت قائمة في حب مصر على 31375 صوتا مقابل 13373 صوتًا لقائمة نداء مصر، فيما حصلت قائمة الكتلة المصرية على 3787 و7067 صوتًا لقائمة الائتلاف.

وفى الدائرة الثانية، ومقرها مركز شرطة دراو بأسوان، حصلت قائمة “فى حب مصر” على 17483 صوتاً، بينما حصلت قائمة “نداء مصر”، على 3777 صوتاً، و”الكتلة المصرية ” 2849 صوتاً، و”الجبهة” 2776 صوتاً.

وفى الدائرة الثالثة، ومقرها مركز شرطة كوم أمبو بأسوان حصلت قائمة “فى حب مصر” على 29985 صوتاً، بينما حصلت قائمة “نداء مصر”، على 9762 صوتاً، و”ائتلاف الجبهة” 7098 صوتاً، و”الكتلة” 5593 صوتاً.

وفى الدائرة الرابعة، ومقرها مركز شرطة إدفو بأسوان، حصلت قائمة “فى حب مصر”على 39172 صوتاً. بينما حصلت قائمة “ائتلاف الجبهة”، على 15104 أصوات، و”نداء مصر” 13417 صوتاً، و”الكتلة” 11843صوتاً.

وفى الدائرة الخامسة، ومقرها مركز شرطة نصر النوبة بأسوان، تصدرت قائمة “نداء مصر” أعلى الأصوات وحصلت على 9880 صوتاً، بينما حصلت قائمة “فى حب مصر”، على 5032 صوتاً، و”الكتلة المصرية” 1763 صوتاً، و”الجبهة” 1369 صوتاً.