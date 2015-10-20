مرشحو 5 أحزاب و3 مستقلين يتنافسون على 6 مقاعد في جولة الإعادة بالأقصر

أعلن المستشار فواز إبراهيم، رئيس اللجنة العامة المشرفة علي انتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر، النتائج النهائية للجولة الأولي علي المقاعد الفردية والتي تنافس فيها 91 مرشحا علي 6 مقاعد بخمسة دوائر.

ففي الدائرة الأولى ومقرها بندر الأقصر، حصل مرشح حزب المصري الديمقراطي أشرف شكير عازر مليك، علي أعلي الأصوات بإجمالي 9142 صوتًا، تلاه مرشح حزب المصريين الأحرار أحمد يوسف أحمد إدريس بـ5322 صوتًا ليخوضا جولة الإعادة سويا.

وفي الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة الأقصر، حصل مرشح حزب مستقبل وطن علي 5334 صوتًا، يليه المرشح المستقل عادل محمد حرزالله بـ5315 ليخوضا أيضا جولة الإعادة علي مقعد الدائرة .

وفي الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة القرنة، حصل المرشح المستقل شعبان هريدي بكير علي علي 7238 صوتًا، تلاه مرشح حزب المصريين الأحرار محمد محمود يس أبوالسعود بـ6233 صوتًا وسيخوضا جولة الإعادة .

وفي الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة أرمنت، يخوض مرشح حزب الشعب الجمهوري أحمد حسن عطية الله فرشوطي، جولة الإعادة مع المرشح المستقل حمدي متولي رشوان أحمد لحصول الأول علي 7181 صوت والثاني علي 5685صوت.

وفي الدائرة الخامسة ومقرها مركز شرطة إسنا، يخوض جولة الإعادة علي مقعديها 4 مرشحين هم : خالد مجاهد مرشح حزب المصريين الأحرار بـ13 ألفا و696 صوتًا، وعبد الرازق زنط مرشح حزب المؤتمر بـ13 ألفا و637 صوتًا، ووائل زكريا االأمير مرشح حزب المصريين الأحرار بـ11 ألف و 228 صوتًا، والدكتور عبد الحكيم أبو القاسم مرشح حزب مستقبل وطن بـ8658 صوتًا.