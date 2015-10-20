223 ألف رحلة جوية بالمطارات المصرية نقلت 25.5 مليون راكب من أول يناير

أصدرت وزارة الطيران، بيانًا، أعلنت فيه أنه وفقًا لأحدث بيان إحصائي عن الحركة الجوية بالمطارات المصرية في الفترة من أول يناير حتي 15 أكتوبر 2015 – للطائرات القادمة والمغادرة للمطارات المصرية – بلغ إجمالي الحركة ما يقرب من 223 ألف رحلة جوية نقلت ما يقرب من 25,5 مليون راكبًا، وذلك بزيادة عن نفس الفترة من العام الماضي تقدر بـ 3.5% في عدد الرحلات و5% في عدد الركاب.

وتصدر مطار القاهرة الدولي الحركة الجوية، بإجمالي ما يقرب من 113200 رحلة جوية نقلت ما يقرب من 12 مليونا 270 ألف راكب، ويلي ذلك مطار شرم الشيخ بإجمالي 35750 رحلة جوية نقلت حوالى 5 مليون راكب، ومطار الغردقة بإجمالي 35740 رحلة جوية نقلت حوالى 5 مليون راكب، ومطار برج العرب بإجمالي 21700 رحلة نقلت 2 مليون و160 ألف راكب، ومطار الأقصر بإجمالي 7500 رحلة جوية نقلت 576 ألف راكب، ومطار أسوان بإجمالي 4780 رحلة جوية نقلت 293 ألف راكب.