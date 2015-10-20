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«داود» و «عبدالعزيز» فى الإعادة بنقادة بقنا‎

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«داود» و «عبدالعزيز» فى الإعادة بنقادة بقنا‎ «داود» و «عبدالعزيز» فى الإعادة بنقادة بقنا‎

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات البرلمانية بالدائرة الثالثة، ومقرها مركز نقادة ​بقنا،عن الإعادة بين كل من العمدة صبري داود بعد حصوله على 8397 صوتًا، وحصول محمود عمر عبد العزيز على 5850 صوتًا وذلك على المقعد الفردي.

والجدير بالذكر بأنه تقدم للانتخابات البرلمانية على مستوى مراكز ومدن أسوان 144 مرشح تم استبعاد 16 منهم لأسباب مختلفة ، فيما يتنافس 128مرشحًا على النظام الفردى منهم 44 مرشحًا ينتمون لـ 17 حزبًا سياسيًا و 84 مرشحًا أخر كمستقلين، كما شاركت في النظام الفردي 4 سيدات منهم 3 سيدات في الدائرة الأولي وسيدة بالدائرة الرابعة ، أما بالنسبة لنظام القوائم فهناك 7 مرشحين يتنافسوا ضمن 4 قوائم سيقوم الناخبين باختيار قائمة منهم ليسفر عن فوز مرشحين، ليصبح بذلك عدد أعضاء مجلس النواب 2015 عن محافظة أسوان المنتخبين 10 أعضاء من بينهم 8 سيتم اختيارهم علي النظام الفردي ، و 2 بنظام القائمة.

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